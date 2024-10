La Promessa anticipazioni: Lope diventa cattivo e alcolizzato, ecco perché

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che Lope si caccerà nei guai per colpa di alcune delusioni d’amore e problemi economici. Il cuoco della tenuta diventerà addirittura cattivo per poi lasciarsi andare all’alcool con conseguenze sulla sua salute. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che lo staff coprirà Lope in quanto non riuscirà nemmeno a lavorare. La situazione si aggraverà ancor di più quando il cuoco cadrà a terra svenuto al termine di una notte a base d’alcool.

La Promessa anticipazioni: Romulo scopre che Lope è entrato in crisi

Nelle prossime puntate de La Promessa. Jana, Salvador e Vera aiuteranno Lope a riprendersi mentre cercheranno di coprirlo con Cruz e Alonso in modo da non rischiare il licenziamento. Anche Simona e sua figlia Virtudes inizieranno ad andare più d’accordo in seguito alla grave situazione che Lope sta vivendo. Jana e Salvador decideranno di raccontare a Romulo cosa sta accadendo al cuoco dopo il malore. Il maggiordomo però anticiperà le mosse dei due ragazzi scoprendo che Lope è entrato in crisi. Riccardo, nel frattempo, organizzerà una veglia funebre per Pia mentre Petra impazzirà di gelosia. Manuel e Curro, invece, appariranno tristi e sconsolati per aver lasciato l’amore della loro vita a casa quando decideranno di arruolarsi nell’esercito.