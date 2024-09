La Promessa anticipazioni future: Vera e Lope si avvicinano

A la Promessa le anticipazioni future mostrano Vera e Lope avvicinarsi. Nascerà una nuova coppia nelle prossime puntate italiane? Vera Gonzalez entrerà a fare parte delle domestiche della tenuta, Pia Adarre l’assumerà e Lope Ruiz attirerà la donna. A quanto sembra però ella sta nascondendo qualcosa di molto importante relativamente la sua vita precedente. Di che si tratterà?

La Promessa anticipazioni, Vera si contraddice molto

Vera impressionerà positivamente Cruz Ezquerdo. Non solo è garbata, conosce tutte le regole da seguire da seguire in società. Il tè va versato nel modo giusto, le posate si dispongono correttamente sul tavolo. La domestica non sarà, tuttavia perfetta, come sembrerebbe ad esempio, non conoscerà come si stira, avrà addirittura problemi a pelare una patata.

Lope e Candela con Simona non daranno però molta importanza a queste lacune. In fondo Vera ha fatto ritornare il sorriso a Lope, felice che Maria abbia scelto di stare con Salvador.

La Promessa, spoiler puntate future: Lope e Vera iniziano ad avvicinarsi

Simona e Candela capiranno per prime che si sta formando una nuova coppia e la gioia salirà alle stelle. Lope e Vera si daranno appuntamento e trascorreranno insieme il tempo di un picnic lontano dalla Promessa e da occhi indiscreti. Jana Exposito ne sarà felice e rivelerà a Vera lo stato sentimentale di Lope. Avrà dimenticato Maria come tutti quanti dicono?

Durante il picnic verrà a galla qualcos’altro di piuttosto particolare su Vera. Quest’ultima confesserà a Lope di non avere mai bevuto da una borraccia. Ecco che succederà… Appena avrà modo di farlo. rovescerà tutto il vino della borraccia sopra la sua camicia. Lope rimarrà in canottiera per prestare la sua alla ragazza. Vera è davvero così strana?

La Promessa, Vera nasconde dei segreti?

Vera, prima del picnic, terrà nascosta in una valigia, la sola che ha portato con sé a La Promessa un’ingente quantità di denaro. Per quale motivo avrà accettato di lavorare come semplice domestica?

Vera non mostra chi è realmente e perché sta fuggendo da un padre, da lei descritto come un vero e proprio mostro. Questo ha confessato a Lope fin dal loro primo incontro. Gonzalez nasconde a tutti segreti sorprendenti.