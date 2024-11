La Promessa anticipazioni: Jimena si getta nel vuoto, tragico finale per il personaggio!

Accadranno numerosi colpi di scena nel corso delle nuove puntate della soap opera spagnola in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel troverà il coraggio di confessare di amare un’altra donna. Tutti i componenti della famiglia grideranno allo scandalo come Jimena che aveva già manifestato delle gravi turbe psichiche. La duchessina a questo punto si metterà alla ricerca della presunta amante del marito. La prova dell’infedeltà la troverà all’interno dell’hangar de La Promessa grazie ad alcune foto di Manuel e Jana scattate sulla spiaggia dove avevano fatto per la prima volta l’amore. Una rivelazione, quella del marchesino, che avrà gravi ripercussioni in Jimena.

La Promessa anticipazioni: Jana disperata si getta nel vuoto

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jimena apparirà disperata, tanto da pensare di farla finita dopo aver fatto un discorso a tutti i presenti in salone. La duchessina mostrerà a tutti le foto del tradimento di Manuel con Jana per poi gettarsi nel vuoto dalle scale. Un volo che non le lascerà scampo visto che entrerà in coma nonostante le cure del dottor Abel. La sua lenta agonia durerà solo per alcuni giorni mentre Manuel verrà assalito dai rimorsi di coscienza. Il marchesino inoltre accuserà il medico di aver appoggiato la moglie durante la finta gravidanza. Abel si assumerà la responsabilità, ricordando però di non essere stato a lui a portarla a limite della follia. Jana, invece, non riuscirà a chiudere occhio e troverà in Teresa una buona spalla su cui piangere.