La Promessa anticipazioni: il dottor Abel è sposato, Jana e Manuel scoprono il suo segreto

Sorprendenti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – segnalano che il dottor Abel diventerà sempre più importante della famiglia Lujan, diventando molto amico di Jana e Manuel. Il medico accuserà però dei sensi di colpa per non essere stato sincero nei confronti del marchesino e la domestica. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Abel deciderà di confessare a Manuel e Jana la verità sul suo passato, visto che avevano fatto delle indagini su di lui. Il medico chiamerà i due giovani e in lacrime li dirà di aver mentito su tante cose.

La Promessa prossime puntate: il dottor Abel chiede perdono a Jana e Manuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Abel ammetterà di essere sposato con una ragazza molto giovane e malata. Il medico racconterà a Manuel e Jana di aver studiato medicina per aiutare sua moglie a guarire. L’uomo era riuscito solo a tenerla in vita, diventando la sua ossessione. Abel racconterà a Manuel di essere diventato il medico personale di Jimena perché era una buona fonte di denaro per pagare la clinica dov’era rinchiusa sua moglie. Abel – in lacrime – confesserà poi di essere innamorato di Jana ed il viaggio a Cordoba era soltanto una scusa per andare a trovare sua moglie malata. Manuel e la domestica appariranno molto comprensivi al dottore, offrendo un’altra chance all’amico sopraffatto dal dolore. Abel otterrà il perdono di Manuel e Jana sebbene siano ancora all’oscuro che sia stato complice della farsa gravidanza di Jimena.