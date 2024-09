La Promessa anticipazioni: Jimena avvelena il dottor Abel, perderà la vita?

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che Manuel sarà messo sotto pressione dalla sua famiglia con il ritorno di Jimena alla tenuta. La duchessina avrà intenzione di salvare le nozze con suo marito e per questo chiederà aiuto ai suoceri. Cruz e Alonso crederanno che Jimena e Manuel dovrebbero trasferirsi a Madrid per ricominciare da zero. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che il fratello di Catalina non avrà nessuna intenzione di ascoltare i suggerimenti dei genitori in quanto non prova più nulla per Jimena. Ma quest’ultima dimostrerà di non arrendersi e farà una strana richiesta ad Abel.

La Promessa anticipazioni: Jimena versa del veleno nella tazza di tè di Abel

Nelle prossime puntate de La Promessa in onda prossimamente su Canale 5, il dottor Abel apparirà stanco di mentire a Jana e Manuel. L’uomo vorrà obbligare Jimena a raccontare tutta la verità sulla finta gravidanza. La duchessina a questo punto prometterà al dottore di raccontare al marito di aver finto una gravidanza per tenerlo ancorato a sé. Ma la ragazza non farà quanto promesso e Abel sarà costretto a metterla alle strette. Il dottore le dirà di aver intenzione di essere sincero con Manuel. Jimena perderà nuovamente la ragione per paura di essere scoperta e per questo approfitterà di un momento di distrazione della cameriera per versare del veleno nella tazza di té di Abel. Fortunatamente un attacco di tosse insostenibile eviterà che il dottore sorseggi la bevanda e in questo modo avrà salva la vita.