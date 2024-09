La Promessa chiude su Canale 5: clamoroso cambio di programmazione dal 30 settembre, fan furiosi

Nuovo clamoroso cambio di programmazione per il palinsesto Mediaset. La Promessa subirà una nuova variazione di palinsesto. Scendendo nei dettagli, le vicende di Jana e Manuel non andranno più in onda sui teleschermi di Canale 5. La rete di Piersilvio Berlusconi ha deciso di sospendere La Promessa per permettere la messa in onda di My home my destiny, la serie tv con protagonista Demet Ozdemir. Per questo motivo, a partire da lunedì 30 settembre la soap opera made in Spagna andrà in onda sui teleschermi di Rete 4 a partire dalle ore 19:30 fino alle 2030. Mediaset ha deciso di traslocare le vicende di Manuel e Jana su un altro canale. Neanche a dirlo, la notizia non è stata presa bene dai fan ormai abituati a vedere la soap opera su Canale 5.

La Promessa, anticipazioni prossime puntate su Canale 5

Ma cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa in onda prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che Candela confesserà a Pia di non aver telefonato a Carlos. Leonor e Martina invece faranno la pace dopo un chiarimento. Jeronimo criticherà Pelayo per la proposta di nozze fatta a Catalina. Alla tenuta, intanto, farà il suo arrivo Eusebio, il padre di Abel che non prenderà affatto bene la sua visita. Feliciano chiederà la mano di Teresa. Tutto il personale di servizio si feliciterà con i due giovani promessi sposi. Intanto Manuel e Jana sospetteranno che i rapporti tra il padre e Abel non siano buoni. Allo stesso tempo, il medico scoprirà che Jeronimo è il colpevole del furto dell’orologio di Lorenzo.