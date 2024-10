La Promessa anticipazioni: Jeronimo viene ritrovato morto, nuovo lutto alla tenuta

Drammatici momenti caratterizzeranno le nuove puntate de La Promessa in programma prossimamente in prima visione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – segnalano che la tenuta sarà teatro di un nuovo lutto dopo la morte di Feliciano, avvenuta per le gravi ferite riportate in un incidente di caccia organizzato da Cruz e Lorenzo. Pelayo informerà Catalina che Jeronimo è deceduto nella locanda dove alloggiava, il cui corpo esanime è stato trovato dalla guardia civile. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Cruz sarà molto preoccupata di avere i gendarmi a palazzo per interrogare tutti. Lorenzo, invece, si sentirà sollevato quando scoprirà che la guardia civile apparirà certa che Jeronimo sia rimasto vittima di una rapina finita nel sangue visto che si vantava di avere molti soldi tra gli avventori della locanda.

La Promessa prossime puntate: Catalina crede che Jeronimo sia stato ucciso

Nelle prossime puntate de La Promessa, si apprende che Catalina starà vicina a Pelayo mentre Cruz sarà indifferente. Alonso a questo punto rimprovererà sua moglie per la sua freddezza. Catalina intanto non si accontenterà della versione della rapina, credendo che Jeronimo sia stato ucciso da qualcuno. Anche Lorenzo e Cavendish faranno intendere che c’è qualcosa di strano nella morte del valletto. Il capitano de La Mata proporrà all’imprenditore inglese di aumentare il traffico di affari. L’uomo inoltre gli chiederà se la morte di Jeronimo è opera sua. Ma Cavendish si trincerà dietro un muro di silenzio. La fine di Jeronimo sarà tra le storyline che terranno alta l’attenzione dei fan della soap opera in onda ogni giorno sui teleschermi di Rete 4.