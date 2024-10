La Promessa anticipazioni: Catalina è incinta, il padre non è Pelayo

Sorprendenti novità arrivano dalle puntate de La Promessa in onda attualmente in Spagna e in programma nei prossimi mesi sui teleschermi di Rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – segnalano che Catalina confiderà a Pelayo di essere in attesa di un bambino. La donna poi però farà un’altra rivelazione ancora più sorprendente. Catalina svelerà al conte di Anil che il bebè che attende è il frutto di un tradimento con Adriano. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Pelayo reagirà molto male alla notizia, sebbene Catalina cerchi di riappacificarsi con lui per la tranquillità della tenuta. Ma la marchesina – stufa delle pressioni dell’uomo – lo inviterà ad andarsene, scatenando la sua rabbia. Il conte di Anil deciderà di vendicarsi, raccontando a tutti della sua gravidanza.

La Promessa anticipazioni: Alonso e Cruz scoprono che Catalina è incinta

Nelle puntate spagnole de La Promessa, si apprende che Pelayo si presenterà durante una cena in cui saranno presenti tutti i Lujan per annunciare che Catalina sarà presto madre. Cruz e Alonso appariranno meravigliati dalla novità mentre la marchesina sarà costretta ad assumersi le sue responsabilità dopo essere stata messa con le spalle al muro dal conte di Anil. La sorella di Manuel confiderà a tutti quanti di non aver concepito il bambino che attende con Pelayo. Un vero e proprio colpo di scena che terra alta l’attenzione del pubblico italiano, che potrà assistere alle nuove puntate della soap opera da lunedì alla domenica a partire dalle ore 19:30 sui teleschermi di Rete 4.