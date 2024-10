La Promessa anticipazioni: Curro scopre la storia tra Manuel e Jana?

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera rivelano che la battuta di caccia organizzata da Lorenzo e Cruz terminerà con la morte di Feliciano. Curro, invece, sopravviverà dopo una delicata operazione e una trasfusione di sangue. Nonostante questo, Alonso deciderà di vederci chiaro, iniziando a fare delle indagini sull’accaduto. Pertanto, l’uomo preferirà tenere Curro rinchiuso in una stanza in compagnia di Jana. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Curro apparirà molto curioso e si spingerà a fare alcune domande scomode alla sorella sulla sua vita sentimentale. Jana aprirà il suo cuore al fratello, rivelando di amare moltissimo un uomo anche se la loro storia d’amore è giunta alla fine.

La Promessa anticipazioni: Jana confessa a Curro di essere innamorata di un uomo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana confiderà a Curro di aver vissuto una storia intensa ma sopratutto impossibile visto che venivano da due classe sociali diverse. La domestica non rivelerà al fratello che l’uomo di cui è follemente innamorata è Manuel. La donna ometterà dettagli importanti della loro storia d’amore. Alla fine, Curro – vedendo il forte coinvolgimento emotivo di Jana – le chiederà se è ancora molto coinvolta. La domestica si metterà a piangere ripensando ai momenti belli vissuti con Manuel. La soap opera made in Spagna è in onda da lunedì alla domenica sui teleschermi di Rete 4, dove sta riuscendo a fidelizzare un certo numero di telespettatori dopo l’addio da Canale 5 che era stato molto contestato dai fan.