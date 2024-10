La Promessa anticipazioni: Jana e Manuel rendono pubblica la loro storia ma poi…

Tanti colpi di scena avranno luogo nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere nei prossimi mesi di programmazione sui teleschermi di Rete 4. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna segnalano che grande attenzione sarà focalizzata su Manuel. In particolare, il marchesino farà un annuncio nel corso di una cena alla tenuta che sconvolgerà Alonso e Cruz. Il ragazzo svelerà ai marchesi e tutti i presenti che presto sarebbe arrivata donna che davvero ama e che presto sposerà. Il telespettatori de La Promessa a questo punto scopriranno che la donna in questione è niente di meno che Jana. Neanche a dirlo, la novità scatenerà la reazione di Cruz, che prenderà a brutto parole la domestica. Ma Manuel non si lascerà intimidire dai genitori, annunciano Jana come la sua fidanzata.

La Promessa prossime puntate: Manuel viene arrestato per la morte di Gregorio

Ma le novità per quanto riguarda le nuove puntate de La Promessa non sono ancora terminate. Le anticipazioni della soap opera annunciano che Manuel e Jana non potranno dormire sogni tranquilli. Il sergente Burdina farà il suo arrivo alla tenuta per porre in arresto il marchesino. Dopo alcune attente indagini, si scoprirà che Manuel potrebbe essere implicato nella morte di Gregorio, tornato alla tenuta per vendicarsi di Pia e del piccolo Diego. L’arresto di Manuel sconvolgerà Alonso e Cruz, i quali appariranno disposti a tutto pur di scagionarlo da ogni accusa. Ma il marchesino avrà davvero ucciso Gregorio oppure la verità dimostrerà di essere tutt’altra? Non resta che attendere le nuove anticipazioni della soap opera per vedere cosa succederà.