La Promessa anticipazioni, Manuel sconvolge Alonso e Cruz: “Sposerò Jana”

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in onda prossimamente in prima visione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – rivelano che Manuel – una volta tornato dalla guerra – capirà di essere ancora innamorato di Jana. Il marchesino capirà quindi che è arrivato il grande momento di sposarla. La domestica, prima di rispondere affermativamente, gli racconterà tutta la verità sul suo passato famigliare che gli ha nascosto per tanto tempo. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Manuel apprenderà che la sua futura sposa non era altro che la figlia di Dolores e che Curro è suo fratello, in quanto frutto di una relazione clandestina tra Alonso e la cameriera che prestava servizio alla tenuta.

La Promessa nuove puntate: Manuel annuncia ad Alonso e Cruz lo sposalizio con Jana

Nelle nuove puntate de La Promessa, Manuel vorrà comunque sposare Jana nonostante la rivelazione. Il marchesino quindi sarà deciso a dare l’annuncio ufficiale a tutti i famigliari. In dettaglio, la domestica si presenterà alla cena per mano del ragazzo, lasciando sconvolti Cruz e Alonso. Manuel informerà i genitori di avere intenzione di sposare Jana sebbene sia un’umile domestica. Un vero e proprio colpo di scena che avverrà nel corso della quarta stagione della soap opera in onda attualmente in Spagna e nei prossimi mesi sui teleschermi di Rete 4. Jana e Manuel riusciranno a sposarsi davvero? oppure Cruz farà di tutto per impedire la cerimonia? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per scoprire cosa succederà.