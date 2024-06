La promessa anticipazioni episodi dal 17 al 21 giugno 2024

La promessa e le anticipazioni sugli episodi dal 17 al 21 giugno 2024, mostrano che Jana e Abel lasceranno il convento senza avere scoperto nulla sul luogo, dove si trova il bambino. Martina e Antonio de Carvajal discutono del loro rapporto continuamente, risolveranno i problemi? Salvador e Lope stanno tornando amici

La Promessa anticipazioni episodi, l’amicizia tra Candela e Pia si dimostra forte

Grazie alle anticipazioni sugli episodi futuri de La Promessa, scopriamo che l’amicizia tra Candela e Pia diverrà più forte. La cuoca ha parlato con Carlos e si scuserà con la governante per la scomparsa del suo bambino. Pia non le darà alcuna colpa, anzi la consolerà.

Abel e Jana cercheranno un nuovo alleato, Manuel accetterà senza alcuna esitazione. Curro da Ramona non scoprirà nulla. Cruz dirà a Manuel di fare cambiare idea a Jimena. La marchesa litigherà con la cognata, Alonso con Fernando sulla morte del fratello Pedro. Martina avrà pressioni dai genitori e di Antonio de Carvajal y Cifuentes per il matrimonio, lei ama ancora segretamente Curro.

Mercedes alla Promessa cercherà di convincere Jimena a non partire più per Madrid

Jimena è preoccupata Mercedes le proporrà un piano per fingere un aborto. Mentre Teresa e Feliciano sono sempre più vicini, Jimena dirà a Manuel di starle vicino. Fernando e Alonso hanno disputeranno sull’ eredità. Jana si intrufolerà di nascosto nel convento di Villalquino e troverà il bambino, mentre Manuel distrae la madre superiora. Aspetterà Abel fuori e pieni di gioia gioia, si baceranno. Manuel li scorgerà da lontano.

Abel, Manuel e Jana riusciranno a riportare alla madre il bambino. Donna Pia sarà felicissima e chiederà al dottor Bueno di tornare al lavoro. Antonio de Carvajal y Cifuentes chiederà a Manuel e Curro se Martina abbia avuto molti pretendenti. Martina affronterà il giovane erede. Feliciano comunicherà alla sorella che sono riusciti a recuperare il figlio di Pia. La duchessa de Los Infantes lascerà La Promessa dopo aver sistemato tutti dettagli sul futuro della gravidanza di sua figlia.

Cruz se la prenderà con Petra per non averla informata della liberazione del figlio di Pia. Don Carlos propone a Candela si baciano e vengono visti da Pia che è molto contenta della loro relazione. Curro confessa a Jana di non voler andare al garden party. Antonio ordinerà a Simona di preparare un pranzo speciale a base di fagiano. Durante il prelibato pranzo, Antonio annuncerà il suo fidanzamento con Martina. Salvador comunicherà a Lope e a Maria di volersi operare. Manuel va a trovare il figlio di Pia e rimarrà solo con Jana.