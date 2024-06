Endless love anticipazioni settimanali dal 16 al 22 giugno 2024

Endless Love e le anticipazioni settimanali dal 16 al 22 giugno 2024 mostrano interessanti novità. Kemal vorrebbe che per suo fratello Tarik e sua sorella Zeynep giunga la pace. Nihan per la caduta dal balcone dell’hotel, si trova in ospedale. I giornali parlano di un tentato suicidio e sparlano della sua vita privata. ma la donna non ha intenzione di dare adito ai pettegolezzi.

Emir e Kemal si affronteranno in miniera, una frana coinvolgerà i due rivali

Emir estrarrà una pistola, Kemal reagirà e una frana travolgerà il suo rivale. Il secondo però, fedele ai suoi principi, lo salverà. Nihan uscirà dall’ospedale sette giorni più tardi, Leyla troverà una scusa per separarla da Emir.

Ella accompagnerà la nipote all’eliporto, Kemal fuggirà con un elicottero. Emir si accorgerà della fuga e scaglierà il suo esercito per in ricerca dei fuggitivi. Vildan smaschererà Zeynep, degli infermieri con un prelievo dimostreranno a Ozan che sua moglie mente sulla sua gravidanza. Nihan sta fuggendo con Kemal, pure essendo felice è preoccupata, soprattutto per Ozan. Kemal ha convinto Ozan a fare in modo che tutti verranno liberati da Emir.

Endless love anticipazioni settimanali, Nihan e Kemal sono finalmente liberi

Nihan e Kemal, liberi, si rifugeranno in un luogo segreto e vivranno momenti felici insieme. Emir avrà a che fare con degli ispettori dell’Antitrust,, che Kemal ha chiamato, per rallentare il suo tentativo di inseguimento. Asu scoprirà dallo zio Hakki che Kemal e Nihan sono fuggiti e, addolorato, giurerà di vendicarsi contro Emir. Onder e Vildan scopriranno che entrambi i loro figli sono fuggiti, da una lettera inviata da Ozan. Vildan vorrebbe rivelare a Emir ciò che dice la lettera, suo marito, però, glielo impedirà.

Ozan, al telefono, dirà a sua sorella Nihan, che si costituirà, così ella potrà fuggire da Emir e vivere felice con Kemal. Zeynep lo convincerà a superare ogni timore. Emir leggerà da un sul cellulare di Leyla, che Kemal e Nihan si imbarcheranno su una nave e la individuerà, grazie al fidato Tufan. Asu scoprrirà che Tufan le sta nascondendo delle notizie. Leyla andrà a trovare Fehime e Hüseyin e farà capire loro il motivo della fuga di Kemal. Inoltre rivelerà che il matrimonio di Nihan ed Emir è una facciata e che la donna chiederà il divorzio.

Nihan e Kemal si trovano nel loro nascondiglio segreto in mezzo ai boschi

Emir minaccerà di strangolare suo suocero Onder, se non gli rivelerà il contenuto della lettera lasciata da Ozan e Zeynep. L’uomo si rifiuterà di rispondere, Vildan, per proteggere il marito, dirà la verità a Emir: il figlio, intanto, vuole costituirsi e confessare quanto accaduto durante quella fatidica notte. Emir, nella convinzione che Yasemin sia in contatto con Nihan, minaccerà la ragazza e la intimerà affinché riferisca all’amica di tornare a casa.

Tufan mostrerà ad Asu le informazioni sulla nave su cui saliranno Kemal e Nihan. La donna, per paura che possa succedere qualcosa all’amato, rinuncerà a farlo tornare e chiederà a Tufan di non fornire a Emir alcuna informazione; Tufan spifferà tutto al suo capo. Zeynep scoprirà, di essere incinta veramente.

Emir ha trovato il nascondiglio di Kemal

Kemal troverà Nihan spaventata e triste, non sa che Emir ha trovato il loro nascondiglio e ha minacciato in sua assenza la sua donna di ucciderlo. Nihan deciderà di tornare per sempre con suo marito, ma vorrebbe in cambio un solo giorno ancora con Kemal. Asu si presenta a casa di Nursen che scoprirà che Asu è la figlia di Mujgan, l’accoglierà a braccia aperte.

Nihan e Kemal cenano insieme, però, all’improvviso non la vede più. Correrà a cercarla e la riabbraccerà, sollevato, poi la pioggia li sorprenderà. La coppia, di nuovo vicina, trascorrerà una romantica notte insieme. Al risveglio Kemal troverà una lettera lasciata da Nihan nella quale la donna lo informerà di aver deciso di tornare a casa. Spiegherà di non voler abbandonare la sua famiglia in un momento così difficile, sempre in fuga da Emir. Kemal, incredulo di fronte a tali parole e convinto che Emir stia costringendo Nihan a un gesto del genere, la raggiungerà per provare a scoprire la verità. Che accadrà?