La Promessa anticipazioni dal 3 al 9 marzo: Pia inganna tutti, ecco perché

Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 3 al 9 marzo in prima visione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Ignacio sarà sottoposto a delle visite mediche dove scoprirà che il malore era dovuto all’ingestione di cicuta. Il conte di Ayala punterà il dito contro Martina, visto che è da sempre ostile alle nozze con Margarita. Nonostante questo, la giovane ribadirà la sua estraneità nei fatti anche se si troverà presto nei guai. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Margarita deciderà di mediare, chiedendo ad Ignacio di non mettere sua figlia in difficoltà accusandola di tentato omicidio. Il conte però non avrà nessuna intenzione di perdonare Martina, tanto da ordinare che venga rinchiusa in manicomio.

La Promessa anticipazioni: Pia inganna tutti sulla morte di Pia

Le anticipazioni de La Promessa riguardanti le puntate in onda dal 3 al 9 marzo su Rete 4 rivelano che Jana continuerà a prendersi cura di Pia finendo per ingannare tutti. All’interno del palazzo tutti crederanno che l’ex governante sia deceduta ed i poveri resti siano stati trasportati nella sua città natale. Tutti i dipendenti ignoreranno che Pia è nascosta all’interno di una grotta per scappare alla furia di suo marito Gregorio. Jana sarà l’unica a conoscenza di come stanno veramente le cose, tanto da raggiungere l’amica per portarle cibo e coperte. La soap opera made in Spagna è in onda da lunedì alla domenica sui teleschermi di Rete 4 mentre in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.