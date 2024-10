La Promessa anticipazioni dal 28 ottobre al 3 novembre: Alonso licenzia Jana? Ecco cosa succederà

Tanti colpi di scena avranno luogo nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere dal 28 ottobre al 3 novembre sui teleschermi di Rete 4. Le anticipazioni dello sceneggiato made in Spagna rivelano che per Jana giungerà il momento della verità sul vero padre di Curro. La domestica apprenderà che sua madre Dolores aveva avuto una relazione clandestina con il marchese quando lavorava a La Promessa. La donna quindi scoprirà che suo fratello è il figlio di Alonso. La scoperta sconvolgerà la mente di Jana, che deciderà di lasciare immediatamente la tenuta. La domestica si assenterà alcune ore dal suo posto di lavoro. Le colleghe cercheranno di coprire la sua assenza in modo che i marchesi non si accorgono della sua sparizioni e possano punirla.

La Promessa anticipazioni: Alonso punisce Jana

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che ci sarà spazio per un confronto tra Ignacio e Petra. Il conte di Ayala dirà alla dama di compagnia i veri motivi che l’hanno spinto a tornare alla tenuta dopo tanto tempo. L’uomo confiderà di aver scoperto la morte di suo figlio Feliciano, che era deceduto per le gravi riferite riportate durante la battuta di caccia con Curro. Nel frattempo, Maria ritroverà Jana all’interno della casa abbandonata di Ramona. Una volta alla tenuta, la domestica riceverà una severa punizione da parte di Alonso, il quale le aveva chiesto di non lasciare nemmeno per un momento solo Curro. Jana verrà ridimensionata dal suo posto di lavoro, tanto da essere costretta svolgere le mansioni più umili.