La Promessa anticipazioni dal 24 febbraio al 2 marzo: Jana minaccia Petra, Ignacio accusa un malore

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma da lunedì 24 febbraio a domenica 2 marzo in prima visione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera raccontano che Margarita e Martina continueranno a litigare per colpa di Ignacio. La ragazza disapproverà l’intenzione di sua madre di convolare a giuste nozze col conte di Ayala. Ma ecco, che il nobile avvertirà un malore che lo farà crollare in terra privo di sensi. Il medico non riuscirà a dire con certezza cosa abbia provocato il malessere di Ignacio. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Vera scoprirà che Lope ha contratto un grosso debito con alcune persone particolarmente pericolose. Nel frattempo alla tenuta tutti piangeranno la morte di Pia, che verrà ritrovata priva di vita all’interno della sua stanza.

La Promessa anticipazioni: Jana arriva a minacciare Petra

Le anticipazioni de La Promessa riguardanti le puntate trasmesse dal 24 febbraio al 2 marzo su Rete 4 rivelano che Petra informerà Cruz che lo staff ha intenzione di partecipare ai solenni funerali di Pia nel suo paese nativo. Ma la marchesa vieterà qualsiasi forma di celebrazione. Alla tenuta si assisterà comunque ad un omaggio in onore di Pia all’insaputa di Cruz. Petra, nel frattempo, avrà intenzione di affidare Diego a Gregorio ma Jana la minaccerà di raccontare a tutti che Feliciano era suo figlio. Anche Romulo si intrometterà nella faccenda prendendo una drastica decisione per impedire a Petra di finalizzare il suo proposito. Alonso, invece, pregherà Maria Antonia di lasciare la tenuta mentre al fronte Paco rimarrà gravemente ferito per colpa di Curro.