La Promessa puntate future, Cruz scopre Margarita e Fernando

La marchesa Cruz Ezquerdo non è facile da trattare. Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, verrà incuriosita e insospettita dall’dei cognati Fernando de Lujan e Margarita, i genitori della nipote Martina. La dark lady, ogni soap ne ha una, investigherà personalmente, scoprirà presto debole dei suoi due ospiti, non tanto graditi.

La Promessa puntate future: Martina non va d’accordo con i suoi genitori

Fernando e Margarita si presenteranno a La Promessa per Martina riportare a Madrid la figlia Martina. La coppia farà sapere ad Alonso e Cruz di non sapere che la figlia si trovasse nella tenuta. Loro credevano fosse a Parigi nella scuola di moda. Martina ha mandato la cugina Leonor, chiedendole di fingere la sua identità.

LEGGI ANCHE: Amadeus pronto a lasciare la Rai, proposto un mini Festival in un’altra rete

Margarita e Fernando, dopo avere scoperta la bugia della figlia, vorranno che confessi la ragione per cui è fuggita in fretta e furia da Madrid. La giovane, con le lacrime agli occhi, svelerà di essere stata scoperta mentre baciava il promesso sposo di Beatriz Oltra.

La Promessa, trame future: Margarita minaccia con Cruz Martina

Alonso penserà come trattare Martina, dopo tutte le bugie dette, poi deciderà di ospitarla, contro la volontà di Fernando e Margarita. Cruz sosterrà che non è così grave ciò che la giovane ha fatto alla festa baciando il futuro sposo di Beatriz.

Margarita non approverà e, durante un dialogo, chiederà a Cruz di non intromettersi nel suo rapporto con Martina se non vuole che tornino a galla scheletri legati al passato. Cruz vorrà andare a fondo sulle vere motivazioni per cui il fratello di Alonso e la consorte sono arrivati a La Promessa.

Cruz spiegherà ad Alonso ciò che ha scoperto

Cruz spiegherà ad Alonso che, il bacio tra Martina e il promesso sposo di Beatriz è fonte di molti pettegolezzi. Molti giureranno che i due siano stati addirittura a letto insieme. Un grande disonore per Margarita e Fernando, scherniti dell’alta società di Madrid.

Cruz inoltre accuserà che i cognati hanno usato la fuga di Martina per farsi ospitare nella tenuta. Nel frattempo si sarebbero calmate le acque. Cruz e Alonso decideranno di non non dire nulla ad alcuno. La verità verrà a galla?