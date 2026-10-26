La Promessa, anticipazioni dal 2 all'8 novembre: Lorenzo mette Angela alle strette, Martina sconvolge Jacobo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le nuove puntate de La Promessa in onda dal 2 all’8 novembre porteranno in scena momenti di grande tensione e decisioni destinate a cambiare il destino di diversi protagonisti. Al centro delle trame ci sarà soprattutto Angela, chiamata ad affrontare una situazione sempre più complicata dopo l’arrivo di uno psichiatra che potrebbe influenzare profondamente il suo futuro.

Nel frattempo Martina farà una confessione inaspettata a Jacobo, provocando una reazione durissima, mentre Maria dovrà fare i conti con una dolorosa assenza. Inoltre, Lorenzo continuerà a esercitare la propria influenza su chi gli sta intorno, spingendo Angela verso una scelta che potrebbe modificare per sempre il corso della sua vita. Angela riuscirà a ribellarsi? Jacobo scoprirà la verità sul misterioso bacio? E cosa si nasconde davvero dietro i piani di Lorenzo?

La Promessa anticipazioni dal 2 all’8 novembre: Angela sotto pressione per colpa di Lorenzo

Le prossime puntate della soap spagnola vedranno Angela al centro della scena. L’arrivo dello psichiatra incaricato di valutarla creerà infatti una forte preoccupazione, soprattutto in Curro, convinto che il futuro della giovane possa dipendere dall’esito di quel colloquio.

La situazione diventerà ancora più difficile quando Lorenzo deciderà di metterla alle strette. L’uomo le presenterà un vero e proprio ultimatum, costringendola a scegliere tra due percorsi completamente diversi per il proprio futuro.

Successivamente il dottor Antunéz sottoporrà Angela a una serie di valutazioni. Durante uno degli incontri, la ragazza rischierà di compromettere tutto a causa di uno scatto d’ira improvviso. Tuttavia Curro non smetterà di sostenerla e cercherà di incoraggiarla nei momenti più delicati.

Determinata a non arrendersi, Angela proverà anche a raccontare allo specialista ciò che pensa realmente delle intenzioni di Lorenzo.

Martina confessa tutto e Jacobo perde la calma

Le anticipazioni de La Promessa dal 2 all’8 novembre rivelano che Martina creerà involontariamente una nuova crisi all’interno della sua relazione.

La giovane deciderà infatti di confessare a Jacobo di avere baciato un altro uomo. Le sue parole provocheranno una reazione immediata e il fidanzato faticherà ad accettare quanto appena scoperto.

Nonostante i tentativi di Martina di minimizzare l’accaduto e rassicurarlo, Jacobo non riuscirà a togliersi dalla mente quella confessione. Anzi, inizierà a voler conoscere l’identità dell’uomo coinvolto.

Per questo motivo chiederà ad Adriano di aiutarlo nelle sue ricerche, senza immaginare che la persona che sta cercando si trovi molto più vicina di quanto possa credere. Questa situazione rischierà quindi di generare nuovi malintesi e ulteriori tensioni.

Maria soffre per Carlo mentre Manuel affronta Leocadia

Parallelamente agli altri intrighi, Maria vivrà giorni particolarmente difficili.

Dopo aver scoperto la gravidanza della giovane, Carlo sceglierà di sparire improvvisamente senza lasciare spiegazioni. La sua assenza getterà Maria nello sconforto e aumenterà le sue preoccupazioni sul futuro.

Nel frattempo anche Manuel continuerà a portare avanti le proprie battaglie personali. Questa volta deciderà di affrontare direttamente Leocadia e lo farà senza alcun timore, mostrando una determinazione che sorprenderà molti.

Intanto Cristobal inizierà ad avvicinarsi sempre di più a Teresa, dando vita a una dinamica che potrebbe avere conseguenze importanti nelle prossime settimane. Mentre alcuni rapporti si incrineranno, altri sembreranno infatti pronti a evolversi in modo del tutto inaspettato, confermando ancora una volta che a La Promessa nulla resta immutabile troppo a lungo.