La Promessa anticipazioni dal 17 al 23 febbraio: la verità sulla morte di Pia viene a galla

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 17 al 23 febbraio in prima visione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna raccontano che tutto lo staff della tenuta sarà raggiunto dalla notizia del decesso di Pia. Alonso non vorrà che la notizia venga divulgata all’esterno per evitare altri scandali in seguito al suicidio di Jimena. Per questo motivo, il marchese dirà alla servitù che non ci sarà il funerale pubblico di Pia e di aver offerto i soldi per trasportare la salma nel suo paese d’origine. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Cruz farà credere che Pia sia tornata al suo paese per giustificare la sua assenza nello staff. Jana sarà l’unica persona ad essere a conoscenza della verità sul decesso della domestica.

La Promessa anticipazioni: Pia ha finto la sua morte per fuggire da Gregorio

Le anticipazioni de La Promessa in programma dal 17 al 23 febbraio su Rete 4 rivelano che il pubblico scoprirà che Pia ha finto di morire per scappare dalla furia di Gregorio grazie all’aiuto di Jana e di Alonso. Per questo motivo, la domestica troverà riparo all’interno di una grotta in cui era stata tenuta prigioniera Maria dal suo stalker. Intanto Maria Antonia non potrà fare a meno di pensare a quel bacio che si è scambiata col marchese. Nonostante questo, la donna accuserà dei sensi di colpa per aver tradito la fiducia della sua migliore amica. La soap opera è in onda da lunedì alla domenica sui teleschermi di Rete 4 oppure in diretta streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.