La promessa anticipazioni: Petra minaccia Cruz dopo la morte di Feliciano

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma prossimamente sui teleschermi di Rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – annunciano che Petra e Ignacio decideranno di unire le forze in seguito alla morte di Feliciano che ha distrutto la loro esistenza. I due vecchi amanti crederanno che la battuta da caccia organizzata da Lorenzo e Cruz nasconda qualche altro segreto. Intuizione più che vera visto che la marchesa aveva ideato tale stratagemma per eliminare Curro. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che lo staff della tenuta inizierà a scioperare stanchi di subire delle discriminazioni sul posto di lavoro. Anche Petra sceglierà di unirsi al team della tenuta, opponendosi a Cruz.

La promessa prossime puntate: Petra minaccia Cruz

Nelle prossime puntate de La promessa in onda prossimamente in televisione, Petra minaccerà Cruz di raccontare tutti i suoi scheletri nell’armadio. La marchesa, a questo punto, si sfogherà con Alonso. Intanto Lorenzo – astuto come sempre – proporrà a Jana un accordo: se convincerà la servitù a fare marcia indietro non dirà nulla della sua relazione con Abel. Intanto Manuel e Jana faranno delle indagini sul passato del dottor Abel, che invece accuserà dei sensi di colpa per non essere riuscito a salvare la vita a Feliciano come aveva fatto con Curro. Il marchesino e la domestica crederanno che il medico della tenuta stia nascondendo qualcosa di oscuro dopo che aveva trattato male suo padre.