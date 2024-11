La Promessa anticipazioni: Curro e Manuel si arruolano nell’esercito, la scelta choc fa disperare Cruz

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa trasmesse prossimamente su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Curro. Come abbiamo visto di recente, il ragazzo e Martina si sono allontanati in seguito al grave ferimento di lui avvenuto durante una battuta di caccia, in cui ha perso la vita Feliciano. Curro inoltre è apparso più preso dalla scoperta che Alonso sia suo padre biologico che dalla sua storia d’amore con la cugina di Catalina. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che il fratello di Jana – deciso a trovare la sua strada – annuncerà la volontà di partecipare alla Prima Guerra Mondiale: una scelta che farà rabbrividire Martina che temerà di poterlo perdere per sempre.

La Promessa nuove puntate: Cruz scopre che Manuel accompagna Curro in guerra

Nelle nuove puntate de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4, Curro (Xavi Lock) sceglierà di arruolarsi nell’esercito spagnolo come volontario di guerra con l’aiuto di Cruz, intenzionata a liberarsi di lui. La marchesa infatti non vorrà che il ragazzo riveli a tutti di essere il figlio illegittimo di Alonso avuto da una storia extraconiugale con Dolores. Jana e Martina, nel frattempo, cercheranno di far cambiare idea al giovane. La figlia di Margarita confiderà a Curro i motivi che l’hanno spinta a rifiutare di sposarlo ed ad allontanarsi da lui in seguito al suo grave ferimento alla battuta di caccia. Ma il tentativo della ragazza non avrà il verso sperato dato che il figlio biologico di Alonso partirà lo stesso per la guerra insieme a Manuel, che deciderà di arruolarsi anche lui, scatenando la disperazione di Cruz.