La Promessa anticipazioni dal 18 al 24 novembre: Alonso fa una confessione choc a Curro

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de La Promessa in programma dal 18 al 24 novembre in prima visione sui teleschermi di Rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – segnalano che tra Manuel e il dottor Abel ci saranno degli screzi. Il marchesino e il medico arriveranno alla resa dei conti. Ma la reazione di Abel non si farà attendere e mediterà una vendita nei confronti di Manuel. L’uomo avrà intenzione di spifferare la verità a Cruz in seguito alla scoperta che Jana e Manuel sono amanti. Dagli spoiler de La Promessa si evince che Romulo e Maria porteranno avanti la rivolta dei domestici all’interno del palazzo. Lo staff compilerà una lista con tutte le esigenze da mostrare ai marchesi.

Manuel de La Promessa – www.ilsipontino.net

La Promessa anticipazioni 18-24 novembre: Alonso confessa a Curro di aver amato una domestica

Le anticipazioni de La promessa riguardanti le puntate dal 18 al 24 novembre rivelano che Cruz andrà su tutte le furie visto che saranno costretti a negoziare le richieste dei domestici per far finire lo sciopero. Jana verrà finalmente reintegrata al suo posto di domestica dopo essere stata severamente punita per essere scappata dalla tenuta. Grazie spazio anche alle vicende di Alonso, che confiderà a Curro che un tempo amava una domestica. Curro e Jana a questo punto sospetteranno che si tratti della loro madre Dolores, venuta a mancare in circostanze sospette. Ci aspetta quindi un settimana ricca di colpi di scena per gli amanti della soap opera ambientata in Spagna.