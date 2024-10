La Promessa anticipazioni: Cruz mette fine alle nozze con Alonso, svelato il motivo

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma tra qualche mese sui teleschermi di Rai 1. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – rivelano che grande attenzione sarà focalizzata sulle nozze tra Alonso e Cruz che subirà una grande battuta d’arresto. In particolare, la marchese apprenderà che suo marito ha avuto una storia clandestina con Maria Antonia. L’uomo infatti avrà momenti di passione con la migliore amica della moglie all’interno della tenuta. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Lorenzo deciderà di fare la spia a Cruz. Neanche a dirlo, la rivelazione manderà su tutte le furie la marchesa che sarà costretta a prendere una decisione a dir poco clamorosa. Cruz infatti informerà Alonso che da ora in avanti il loro matrimonio potrà considerarsi ufficialmente chiuso.

La Promessa prossime puntate: Manuel non vuole rinunciare a Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa in onda prossimamente su Canale 5, Cruz deciderà di lasciare il tetto coniugale alla scoperta del tradimento di suo marito. La donna informerà Alonso che vivranno da separati in casa, continuando ad essere una coppia solo agli eventi per non suscitare sospetti. Nel frattempo, grande attenzione sarà focalizzata su Manuel, il quale non vorrà rinunciare alla storia d’amore con Jana nonostante la disapprovazione dei genitori. Il marchesino infatti renderà pubblico il suo fidanzamento con la domestica nel corso di una merenda dove parteciperà alcuni nobili spagnoli. Per questo motivo, Jana indosserà un abito elegante prestatole da Martina. La soap opera è in onda da lunedì alla domenica su Rete 4 oppure in streaming su Mediaset Infinity.