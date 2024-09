La Promessa anticipazioni: cosa nasconde Vera? Svelato il suo segreto

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che Lope dichiarerà i suoi sentimenti a Vera, dandole un bacio appassionato sulla bocca. Tutto procederà bene fin quando il cuoco informerà di voler conoscere i genitori della fidanzata. La domestica inizierà a prendere tempo finché a La Promessa giungerà un nuovo lacchè di nome Santos, assunto da Gregorio in quanto figlio del suo amico Riccardo. Il nuovo arrivato apparirà molto interessato a Vera, tanto da suscitare la gelosia di Lope.

La Promessa prossime puntate: Santos sa che Vera è la figlia dei duchi de Carril

Nelle prossime puntate de La promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4, Santos ricatterà Vera ammettendo di conoscere il suo segreto ovvero che è la figlia dei duchi de Carril. Il giovane le chiederà in cambio del sul silenzio il suo amore. Lope ignaro di tutto dovrà incassare il rifiuto della domestica che si fidanzerà con il nuovo lacchè. Salvador consiglierà all’aiuto cuoco di rassegnarsi e voltare pagina ma per lui non sarà cosi facile. Santos provocherà Lope fino a fargli perdere la ragione. Vera andrà in difficoltà in quanto costretta a dire delle bugie al ragazzo che ama solo per far tacere Santos. Una storyline che ovviamente terrà alta l’attenzione del pubblico di Rete 4.