La Promessa anticipazioni: cosa nasconde il dottor Abel? Svelato il suo triste segreto

Incredibili novità accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna segnalano che Jana e Manuel capiranno che il dottor Abel nasconde uno scheletro nell’armadio. I due capiranno per quale motivo il medico non abbia mai parlato della sua vita privata dopo il suo arrivo alla tenuta. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che l’arrivo di Eusebio incuriosirà Manuel e Jana che hanno iniziato a sospettare del suo rapporto con suo figlio Abel. Ma ecco, che il dottore troverà il coraggio per raccontare tutta la verità al marchesino. Abel confiderà a Manuel di essere sposato.

La Promessa, anticipazioni: il dottor Abel è sposato con una donna gravemente malata

Nelle prossime puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4, Abel dimostrerà di avere una moglie. I telespettatori a questo punto scopriranno che il dottore era sposato con una certa Laura, la sua prima paziente e che la donna è attualmente ricoverata in una struttura in quanto ammalata ai polmoni. Una rivelazione che sconvolgerà Manuel e Jana ma che lascerà aperta un’altra questione. Il marchesino domanderà al dottore come mai ha chiesto alla domestica di sposarlo se era già coniugato. Abel ammetterà di essersi illuso di poter avere un’altra vita per poi chiedere perdono a Manuel e Jana per le sue bugie.