La Promessa anticipazioni: come finisce per il dottor Abel? Il triste epilogo

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera ambientata in Spagna rivelano che Maria Antonia giungerà alla tenuta creando un grande subbuglio tra gli ospiti. La donna inizierà a corteggiare Alonso che cederà alla passione. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Lorenzo informerà Cruz che suo marito l’ha tradita ripetutamente con la sua storica amica. La marchesa – sconvolta – affronterà il marito a muso duro, facendogli presente di voler chiudere le loro nozze. Inoltre ci saranno importanti novità anche per un altro personaggio residente da tempo alla tenuta. Il dottor Abel prenderà una decisione definitiva in seguito alla morte di Jimena.

La Promessa prossime puntate: il dottor Abel lascia la tenuta dopo la morte di Jimena

Nelle prossime puntate de La Promessa, il dottor Abel confesserà a Manuel che Jimena l’aveva ingannato perché non era mai stata incinta. Il marchesino, a questo punto, affronterà la consorte per informarlo di aver scoperto la verità sulla sua finta dolce attesa. La ragazza sconvolta e ripudiata dal padre si getterà nel vuoto, morendo a distanza di pochi giorni dal volo drammatico dalle scale. Per questo motivo, il dottor Abel si renderà conto di non avere più posto all’interno del palazzo e dopo aver salutato per l’ultima volta Jana se ne andrà via per sempre. In questo modo, si concluderà la partecipazione dell’attore Alejandro Vergara nella cast della fortunata soap opera spagnola di Rete 4.