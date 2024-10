La Promessa anticipazioni: Catalina scopre le bugie di Pelayo, ecco come reagisce

Momenti sorprendenti si vivranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – segnalano che Catalina scoprirà cosa nasconde Pelayo. Tutto inizierà quando la marchesina interverrà durante uno scontro tra il conte di Anil e Cavendish. L’imprenditore inglese punterà una pistola contro Pelayo per via dei loro loschi affari. Un momento drammatico che sarà interrotto dall’arrivo di Catalina, che a sua volta punterà un’arma contro Cavendish. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Cavendish sarà obbligato a fare marcia indietro non prima di svelare alla figlia di Alonso cosa nasconde Pelayo. L’imprenditore inglese dirà a Catalina che il conte di Pelayo è un trafficante che nasconde armi all’interno delle confezioni di marmellate e salse per esportarle all’estero.

La Promessa prossime puntate: Catalina ferita dal comportamento di Pelayo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pelayo non prenderà bene di essere stato smascherato da Cavendish. L’uomo avrà un gesto di stizza, tanto da provare ad uccidere Cavendish se non venisse fermato da Catalina. Quest’ultima intimo rimarrà molto scossa da quanto appena appreso dal suo promesso sposo. Il conte di Anil, a questo punto, proverà a chiedere perdono all’amata ma lei non vorrà sentirà ragioni. Catalina entrerà in crisi, tanto da trascorrere dei giorni davvero tormentati ripensando alla storia vissuta con Pelayo e tutte le sue bugie. Sarà in questo frangente che il conte di Anil chiederà alla ragazza una seconda chance, confidandole di averla sempre amata dal primo giorno che l’ha vista. Alla fine, la figlia di Alonso chiederà al ragazzo del tempo prima di dargli una risposta.