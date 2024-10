La Promessa anticipazioni: Lorenzo scopre la vera identità di Pelayo, ecco come

Grandi rivelazioni ci saranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4. Le anticipazioni dello sceneggiato ambientato in Spagna raccontano che Lorenzo e Margarita sospetteranno che Pelayo stiano nascondendo qualcosa. Allo stesso tempo, il capitano de La Mata non vedrà bene il ritorno anticipato del conte di Anil e Catalina dalle terme. Pelayo racconterà di essersi sentito male e di aver voluto tornare a La Promessa. In realtà, i telespettatori scopriranno che il ragazzo ha intenzione di proteggere Catalina da Mister Cavendish diventato molto pericoloso. Pelayo a questo punto organizzerà un viaggio negli Stati Uniti con la scusa di andare a trovare Leonor.

La Promessa prossime puntate: Lorenzo scopre che Pelayo nasconde le armi nelle scatole di marmellata

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo non crederà alle parole di Pelayo e per questo deciderà di indagare sull’industria di marmellate che sta portando avanti con Catalina. Il capitano de La Mata riuscirà a procurarsi le chiavi del magazzino ed entravi di nascosto. Sarà qui che l’uomo scoprirà che Pelayo sta nascondendo alcune armi sotto le scatole di confettura da spedire all’estero. Lorenzo a questo punto vorrà far parte dell’affare e per questo metterà il conte di Anil con le spalle al muro. L’uomo imporrà al giovane la sua presenza negli affari, minacciando di raccontare tutto ad Alonso. Alla fine, Pelayo accetterà visto che il matrimonio con la sua amata Catalina sarà sempre più vicino.