La Promessa anticipazioni: Catalina scopre la verità su Pelayo

Tanti colpi di scena avranno luogo nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che Pelayo sarà in grave pericolo e Catalina non esiterà a salvargli la vita intervenendo all’incontro con Cavendish. Proprio quest’ultimo punterà un’arma da fuoco contro il conte di Anil se Catalina non arrivasse di sorpresa puntando a sua volta un’arma contro l’inglese. L’impresario sarà costretto a fare dietrofront non prima di raccontare alla marchesina la verità su Pelayo. Gli spoiler de La Promessa rivelano che Cavendish informerà Catalina che il conte di Anil nascondeva alcune pistole e fucili all’interno delle confezioni di marmellata e salse per esportarle all’estero.

La Promessa anticipazioni. Catalina rimane turbata da quanto scoperto su Pelayo

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Pelayo reagirà molto male dopo essere stato scoperto. Il conte di Anil proverà ad uccidere Cavendish se non glielo venisse impedito da Catalina. Proprio quest’ultima rimarrà molto turbata da quanto appena scoperto sul suo fidanzato. L’uomo cercherà di chiedere perdono alla marchesina che non vorrà sentir ragioni. Pelayo spiegherà a Catalina che i suoi sentimenti sono sinceri e di essere veramente innamorato di lei fin dal primo giorno che l’ha vista. Il conte di Anil inoltre esprimerà l’intenzione di diventare suo marito. Ma la delusione di Catalina prenderà il sopravvento. La ragazza infatti vivrà dei giorni tormentanti, ripensando di continuo alla sua storia con il conte di Anil, che intanto le farà pressioni affinché gli dia una seconda chance. Alla fine, Catalina chiederà a Pelayo del tempo prima di dargli una risposta.