La Promessa anticipazioni bomba: Teresa lascia la tenuta, svelato il motivo della decisione

Diverse novità accadranno nelle nuove puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane di programmazione sui teleschermi di Rete 4. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna annunciano che ci saranno molti cambiamenti alla tenuta in concomitanza alla partenza di Curro e Manuel per la guerra. In particolare, Lorenzo lascerà la dimora dei Lujan ma prima di andare via confiderà a Cruz di essersi arricchito grazie ai traffici illeciti di armi di Pelayo. Catalina apparirà furiosa con il conte di Anil che sarà invitato a seguire il capitano de La Mata fuori dalla residenza. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Catalina si trasferirà nell’hangar fin quando Cruz non le farà le scuse. Il cambiamento però riguarderà anche lo staff della tenuta.

La Promessa nuove puntate: Teresa diventa la dama di compagnia della duchessa di Abrontes

Nelle nuove puntate de La Promessa si apprende che il pubblico di Rete 4 dovrà dire addio ad un personaggio molto amato. Si tratta di Teresa, che dirà addio alla tenuta accettando di diventare la domestica personale della duchessa di Abrontes. Un’offerta lavorativa che inizialmente era per Maria Fernandez ma che poi ha deciso di cederla a Teresa. Per la ragazza rappresenterà una grande occasione perché passerà da semplice cameriera a dama di compagnia. Una scelta dovuta anche al dolore per la morte di Feliciano con il quale doveva costruirsi un futuro. Teresa cercherà di continuare la sua vita senza il suo amato ma per lei il dolore sarà troppo forte. La donna non sopporterà più di vivere a palazzo accanto a Petra che le ricorderà in ogni momento Feliciano. Alla fine, Teresa deciderà di lasciare la tenuta.