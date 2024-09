La Promessa anticipazioni 9-13 settembre: Abel e Jana ritrovano Maria nella grotta

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che i telespettatori avranno modo di vedere dal 9 al 13 settembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna segnalano che grande protagonista sarà Maria, scomparsa da tempo dalla tenuta. Jana e Abel riusciranno a rintracciare la domestica nella grotta grazie ad un’intuizione da parte di Alonso. Il medico e la Jana soccorreranno quindi la ragazza che sarà riportata a La Promessa in evidente stato di prostrazione. Nel frattempo, Vera verrà assunta come nuova inserviente. L’arrivo della ragazza tuttavia non sarà preso bene dal personale tra cui Maria, la quale penserà che Pia e Romulo l’abbiano assunta per sostituirla.

La Promessa puntate 9-13 settembre: Manuel torna alla tenuta

Nelle puntate de La Promessa trasmesse dal 9 al 13 settembre su Canale 5, Manuel farà ritorno alla tenuta dopo essersi recato a Madrid per incontrare Jimena. Il marchesino rivelerà ai famigliari di aver trovato sua moglie in pessime condizioni di salute. Leonor, invece, rivelerà ai marchesi il motivo del suo ritorno da Parigi. La ragazza confesserà ad Alonso e Cruz di aver ottenuto un lavoro in una rivista di moda in America. Neanche a dirlo, la novità non sarà presa bene dai marchesi, i quali non vorranno che la loro figlia lasci la Spagna e inizi a lavorare. Infine Curro vorrà uscire allo scoperto con Martina ma quest’ultima non sarà dello stesso avviso.