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La Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari a Manfredonia

È stato un bel momento di partecipazione quello che si è svolto venerdì mattina nell’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia per l’incontro dedicato alla rete di tutela tra servizi territoriali, scuola e Tribunale per il benessere dei minori e delle famiglie.

Un confronto importante che ha visto la presenza degli operatori sociali, dei referenti scolastici e delle istituzioni del territorio, chiamati ogni giorno a confrontarsi con situazioni delicate che riguardano bambini, adolescenti e nuclei familiari fragili.

Particolarmente significativa, e motivo di grande onore per la città di Manfredonia, è stata la presenza della Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, dott.ssa Valeria Montaruli, che ha scelto di essere presente sul territorio per avviare un dialogo diretto con i servizi e con le istituzioni locali.

Importante il contributo del giudice onorario Paolo Balzamo, che ringrazio per aver creato questa occasione di confronto e collaborazione, e della prof.ssa Carmela Robustella, Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Foggia, che ha offerto spunti di riflessione significativi sul lavoro di rete e sulla tutela dei minori.

Nel corso dell’incontro abbiamo consegnato alla Presidente una bozza di lettera d’intenti finalizzata a costruire un percorso stabile di collaborazione istituzionale sui temi dell’affido familiare, della mediazione familiare, dello spazio neutro, del pronto intervento minori e della prevenzione della povertà educativa.

Un confronto concreto e partecipato che rappresenta l’inizio di un percorso condiviso tra istituzioni, scuola e servizi territoriali, con l’obiettivo di rafforzare sempre di più la rete di tutela, ascolto e sostegno per i minori e le famiglie del territorio.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura