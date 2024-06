La popò del cane dove la metto!?

Il nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane dirette dal responsabile Alessandro Manzella, durante servizio di vigilanza ambientale, hanno appurato che in più parti della città i cestini di raccolta per deiezioni canine sono strapieni di altri rifiuti, limitando il loro corretto uso, creando disagio per i possessori di cani. Il tema del decoro urbano aggiunge Manzella, va di pari passo con il tema del senso civico che deve guidare una comunità.



I cestini per raccolta delle deiezioni canine stanno prendendo sempre più piede sul territorio italiano in quanto sono un ottimo strumento per i Comuni per fornire ai cittadini e proprietari di cani un sistema di raccolta rifiuti semplice, efficace e di design.

Differenziare bene i rifiuti è un dovere civico e morale che la legge ci impone e non ci si può astenere dal compierla correttamente.

Occorre soltanto più Rispetto!!

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane