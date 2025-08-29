[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Art. 100 T.U.L.P.S.: La Polizia di Stato sospende la licenza di due esercizi commerciali di Accadia e Peschici.

Continuano incessantemente i controlli di Polizia Amministrativa in tutto il territorio provinciale da parte della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, al fine di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.

In particolare, ad Accadia (FG), è stato notificato al titolare di un esercizio commerciale il provvedimento di sospensione di dieci giorni della licenza, adottato ex art. 100 T.U.L.P.S. dal Questore di Foggia, su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Accadia.

Dettagliatamente, all’esito di innumerevoli controlli, si è appurato come l’esercizio commerciale in questione costituisse luogo di abituale aggregazione di persone pregiudicate e pericolose, rappresentando, dunque, una minaccia per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Difatti, innumerevoli sono state le richieste di intervento per disturbo della quiete pubblica per emissioni sonore e schiamazzi in orario serale e notturno che hanno riguardato lo stesso esercizio.

Inoltre, su proposta del Comando Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano, il Questore di Foggia ha emesso un ulteriore provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. di sospensione della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, notificato nella giornata odierna al titolare di un esercizio commerciale sito in Peschici (FG).

In questo caso, sono state accertate innumerevoli inosservanze dell’ordinanza sindacale volta a regolamentare le emissioni sonore notturne, generando in questo modo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché situazioni rischiose di degrado ed incuria del territorio, rendendo necessari svariati interventi delle Forze di Polizia per disturbo alla quiete pubblica,

La Polizia di Stato, unitamente a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, continuerà incessante l’attività di prevenzione e di contrasto di situazioni socialmente al fine di dare una forte risposta alla richiesta di sicurezza richiesta dalla cittadinanza della Capitanata.