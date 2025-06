[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Polizia di Stato scende in campo: servizi straordinari di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti con impiego di un laboratorio di analisi mobile

Il 19 giugno u.s., presso il Casello Autostradale A/14 di Foggia, nell’ambito dei numerosi servizi di istituto pianificati dalla Polizia Stradale, è stato predisposto un servizio straordinario di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti con l’impiego di numerose Unità Operative di Polizia Stradale e la presenza di un laboratorio di analisi mobile, ponendo in essere uno specifico “protocollo operativo per l’accertamento della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti” direttamente su strada.

Per l’espletamento di questo specifico servizio sono stati impiegati 10 operatori della Polizia Stradale di Foggia, coordinati dal Dirigente della Sezione capoluogo.

L’attività di accertamento delle condizioni psico-fisiche dei conducenti dovuta all’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti è avvenuta a cura di personale sanitario, utilizzando test qualitativi monouso per la ricerca di tracce di stupefacenti e/o psicotrope nella saliva. I controlli sono avvenuti nel rispetto delle garanzie di legge per eseguire, con la dovuta riservatezza, gli accertamenti clinici analitici con apparecchi portatili (precursori ed etilometri in uso alla Polizia Stradale), su campioni di saliva prelevati in modo non invasivo.

Nel corso del servizio sono state sottoposte al test di screening 38 persone ed 1 conducente è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti alla guida (cannabinoidi), con conseguente deferimento all’A.G. secondo quanto p. e p. dall’art. 187 del nuovo C.d.S. e con relative sanzioni amministrative accessorie.

Sono state inoltre elevate consistenti sanzioni per altre violazioni al Codice della Strada, per un totale complessivo di 20 punti decurtati.

L’incremento del traffico turistico dovuto all’avvio della stagione estiva comporterà, per la Polizia di Stato, il rafforzamento delle attività istituzionali di controllo, al fine di garantire la fluidità della circolazione in condizioni di massima sicurezza.

Si prevede, pertanto, la prosecuzione dell’attività di prevenzione lungo gli itinerari di interesse turistico e di maggiore affluenza con la predisposizione di servizi mirati finalizzati proprio al controllo delle condizioni di alterazione psicofisiche alla guida dovute al consumo di alcool e droghe.

L’attività svolta si inquadra nell’ottica di frenare il fenomeno dell’incidentalità stradale, mission che, quotidianamente, viene curata sia attraverso la presenza, sul territorio, di pattuglie, sia attraverso numerose campagne di sensibilizzazione effettuate dalla Polizia di Stato.