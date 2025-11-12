[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA POLIZIA DI STATO HA ARRESTATO DUE PERSONE PER FURTO AGGRAVATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PONTE ALBANITO (FG)

La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato due uomini, in concorso, per furto di materiale ferroso nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte Albanito (FG).

Nell’ambito di specifiche attività di contrasto di furti lungo la linea ferroviaria, Agenti della Sezione di Polizia Ferroviaria di Foggia hanno sorpreso due uomini, di anni 38 e 68 anni, intenti a rubare lastre in ferro che costituivano barriere di protezione della linea ferroviaria di Alta Velocità della tratta Bari/Roma.

Nell’occorso, sono stati restituiti a Rete Ferroviaria Italiana circa 10 quintali di pannelli di acciaio e altro materiale ferroso che i malviventi stavano trasportando mediante un furgone.

Al termine degli adempimenti di rito, i due soggetti sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività di Polizia Giudiziaria risponde all’intensificazione delle misure di vigilanza lungo le tratte più colpite dai fenomeni predatori, disposte dal Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise e dal sig. Questore di Foggia, in sinergia con le altre Forze di Polizia.

Il procedimento penale pende nella fase preliminare delle indagini e va precisato che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.