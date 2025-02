[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Polizia di Stato di Foggia arresta 4 condannati in via definitiva per reati contro il patrimonio, di evasione e in materia di stupefacenti.

Nell’ultimo mese, la Polizia di Stato di Foggia ha dato un notevole impulso all’attività info-investigativa finalizzata alla ricerca e alla cattura di persone destinatarie di ordini di custodia per la carcerazione, condannate in via definiva e tenute a scontare le relative pene in carcere.

Quattro le persone arrestate che, nonostante la condanna passata in giudicato, erano ancora in stato di libertà.

In particolare, i poliziotti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito il provvedimento di pena detentiva a seguito di revoca della detenzione domiciliare a carico di un 68enne condannato alla pena di anni 12, mesi 4 e giorni 28 di reclusione, per aver commesso il reato di associazione a delinquere e molteplici reati contro il patrimonio.

A carico di un 25enne, invece, è stato eseguito il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con ordine per la carcerazione, poiché condannato alla pena di anni 1 e giorni 26 di reclusione per il reato di evasione in concorso.

Assicurati alla giustizia anche un 32enne e un 46enne arrestati, rispettivamente, per l’espiazione della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per i reati contro il patrimonio, nonché in materia di stupefacenti e di mesi 8 di reclusione per il reato di evasione.

I quattro arrestati sono stati condotti presso la locale Casa Circondariale per l’espiazione delle rispettive pene detentive.

Il Questore di Foggia, ha voluto sottolineare la particolare cura che la Polizia di Stato riserva all’attività investigativa dedicata all’individuazione e alla cattura delle persone condannate in via definitiva, in modo che sia sempre più garantita la tranquillità sociale e l’effettività del sistema sanzionatorio.