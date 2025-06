La notte nel cuore raddoppia, debutta Io sono Farah: cambi di programmazione su Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è la serie tv turca che sta appassionando sempre più telespettatori in Italia. Anche la scorsa domenica, le vicende di Nuh e Melek hanno registrato oltre 2 milioni di telespettatori per uno share del 15%, vincendo la serata contro Makari, in onda in replica su Rai 1. Proprio la dizi turca subirà un importante cambio di programmazione nelle prossime settimane. In particolare, La notte nel cuore raddoppierà l’appuntamento in prima serata per la settimana prevista dal 23 al 29 giugno su Canale 5. Le vicende della famiglia Sansalan prenderanno il posto di Tradimento al venerdì sera mentre continueranno la messa in onda di domenica, dove sta registrando ottimi ascolti in prima serata. Una variazione di palinsesto che durerà molto poco, visto che Mediset ha già annunciato altre novità per la settimana successiva.

La notte nel cuore raddoppia ma venerdì 4 luglio debutta Io sono Fahar

La serie tv con Nuh e Melek raddoppierà in prima serata solo nella settimana dal 23 al 29 giugno. Dalla settimana successiva, La notte nel cuore sarà sostituita da una nuova serie tv con protagonista l’attrice Demet Ozdemir. Si tratta di Io sono Farah che debutterà venerdì 4 luglio in prima serata sui teleschermi di Canale 5. La dizi racconta la storia di una madre di un bambino gravemente malato che troverà lavoro come donna delle pulizie di un’organizzazione criminale. Un giorno, la protagonista assisterà all’omicidio di un uomo e per questo a Tarik verrà dato l’ordine di ucciderla. Peccato che il boss si innamorerà perdutamente della protagonista…