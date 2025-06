Tradimento si ferma, raddoppia La notte nel cuore in prima serata: ecco da quando

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento e La notte nel cuore sono tra le serie tv turche più seguite in questo momento in Italia. Entrambe riescono ad ottenere importanti ascolti sui teleschermi di Canale 5 grazie alle loro vicende ricche di colpi di scena. In queste ultime ore sta girando in rete un’indiscrezione in merito al nuovo palinsesto estivo di Mediaset. A quanto sembra, Tradimento non andrà più in onda in prima serata per permettere la messa in onda de La notte nel cuore. Le vicende di Guzide e Sezai verranno sostituite da Sumru ed i gemelli Melek e Nuh a partire da venerdì 27 giugno sui teleschermi di Canale 5. La nuova dizi turca inoltre continuerà la messa in onda anche alla domenica sera, dove sta ottenendo già un grande riscontro di pubblico e critica.

La notte nel cuore raddoppia in prima serata dal 27 giugno

La notte nel cuore raddoppierà in prima serata a partire dal 27 giugno su Canale 5. Tradimento verrà trasmesso solo di pomeriggio nella consueta fascia dalle 14:10 fino alle 14:45. Ma cosa succederà nella nuova puntata trasmessa domenica 15 giugno in prima serata su Canale 5? Le anticipazioni rivelano che alcuni tensioni e segreti saranno pronti ad esplodere durante i preparativi per la cerimonia dell’henné a casa Sansalan. Nel frattempo, Harika preparerà una festa sfarzosa con una sorpresa che umilierà pubblicamente Sevilay. Un gesto che scatenerà un vero e proprio caos. Allo stesso tempo, Nuh e Melek faranno pressioni a Sumru affinché riveli a Samet che sono suoi figli.