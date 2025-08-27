La notte nel cuore cambia di programmazione a settembre: arriva un regalo per i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le serie tv più amate del piccolo schermo. Le vicende di Nuh e Melek hanno collezionato ottimi ascolti su Canale 5 nonostante la sospensione di ben due settimane per le vacanze estive. Un nuovo grande successo, che Mediaset ha deciso di premiare facendo un regalo ai suoi fan. Secondo quanto trapelato da Blasting News, La notte nel cuore subirà un importante cambio di programmazione nel corso della settimana che va dall’1 al 7 settembre. In particolare, la serie tv andrà in onda con un doppio appuntamento sia martedì 2 che domenica 7 settembre. Una bella novità che siamo sicuri farà felici i fan dello sceneggiato che stanno attenendo l’evolversi della storia tra Nuh e Sevilay.

La notte nel cuore anticipazioni 31 agosto: Sevilay accusa Cihan di averle mentito

sNel frattempo, La notte nel cuore tornerà in onda il prossimo 31 agosto con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena per la gioia del pubblico di Canale 5. Stando alle anticipazioni della serie tv si apprende che Sevilay accuserà Cihan di averle mentito per anni sulla sua adozione. Nihayet riceverà la visita di Hikmet, furiosa con lei per aver svelato il segreto di Sevilay. Intanto Sumru lavorerà in un negozio di tappeti e grazie al suo stipendio contribuirà alle spese della casa che ha preso in affitto insieme a sua madre. Melek, invece, scoprirà di attendere un bambina e non saprà cosa fare. Infine Sevilay chiederà ad Hikmet il nome dei suoi genitori nel corso di una cena in famiglia.