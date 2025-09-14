Tradimento quando finisce la serie tv su Canale 5? C’è la data del finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv che stanno appassionando il pubblico italiano da ormai qualche anno. Dopo la sospensione per l’estate, le vicende di Guzide sono tornate in televisione nella fascia della prima serata di Canale 5. Grande attenzione in questo momento è focalizzata su Oylum, che vedrà il suo matrimonio scricchiolare a causa di Tolga. Nel frattempo, il pubblico si sta chiedendo quando andrà in onda il finale di stagione di Tradimento. Secondo quanto riportato da Blasting News, le ultime puntate delle vicende con Guzide e Tarik dovrebbero andare in onda per il mese di novembre su Canale 5. La serie tv potrebbe quindi venire sostituita da altri prodotti made in Turchia come Io sono Farah, che aveva registrato ascolti clamorosi nel pomeriggio di Canale 5.

Tradimento anticipazioni 19 settembre: Dundar fa pace con Guzide e Tarik

Nel frattempo, Tradimento tornerà in onda il prossimo venerdì 19 settembre con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che Dundar riuscirà a fare pace con Guzide e Tarik. Il giovane politico insieme ai genitori biologici organizzeranno una cena insieme ad Ozan, Umit e Zeynep. Anche Oylum si cimenterà in cucina, tanto che Mulla noterà che sta preparando alcuni piatti preferiti di Kahraman con la speranza che rinunci a divorziare da lei. Purtroppo il tentativo di riappacificazione della ballerina andrà a vuoto visto che il marito lascerà il tetto coniugale dopo che lei si rifiuterà di farlo.