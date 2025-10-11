La notte nel cuore anticipazioni puntata 14 ottobre: Tahsin in fin di vita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere martedì 14 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv rivelano che Harika noterà Esma entrare in una stanza privata in ospedale per aggredirla verbalmente. Melek e Cihan decideranno di parlare con le rispettive famiglie per proporre una tregua. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Tahsin, Nuh, Melek, Sevilay e Sumru si riuniranno per discutere dell’accordo proposto da Cihan. Tutti acconsentiranno a firmare il patto e mettere fine alle ostilità. L’unica richiesta di Tahsin sarà il divorzio tra Sumru e Samet, che firmerà senza batter ciglio. Il signor Sansalan chiederà in cambio di cambiare il nome della villa e dell’hotel.

La notte nel cuore anticipazioni 14 ottobre: Tahsin ritrovato nel bosco in gravi condizioni

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la nuova puntata in programma il 14 ottobre su Canale 5 rivelano che Tahsin non si presenterà alla cena per celebrare la pace tra le famiglie. Serhan metterà in guardia Nuh sul pericolo che corre l’uomo, la cui macchina è stata ritrovata con tre fori di proiettili e tracce di sangue al suo interno. Nuh accuserà i Sansalan mentre Sumru incolperà Samet. Melek apparirà preoccupata per la nuova frattura tra le famiglie. Tahsin, intanto, verrà ritrovato nel bosco e portato in ospedale per essere sottoposto ad un’operazione al polmone, lacerato da un proiettile. Nihayet indagherà su Samet che respingerà ogni accusa sull’incidente accaduto al suo fratellastro.