La notte nel cuore, quando finisce la serie tv su Canale 5? Svelata la data

La notte nel cuore è tra le serie tv che stanno appassionando il pubblico italiano grazie alle sue vicende ambientate in Cappadocia in Turchia. La serie tv tornerà domenica 31 agosto con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena per la gioia dei suoi telespettatori. Le vicende di Nuh e Melek andranno in onda anche di martedì 2 settembre come annunciato dalla guida tv. Nel frattempo, in rete c’è tanta curiosità di sapere quando finirà la dizi turca sui teleschermi di Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni, le ultime puntate de La notte nel cuore dovrebbero essere trasmesse ad inizio 2026 salvo cambiamenti di programmazione. Un finale di stagione che si annuncia emozionante e pieno di colpi di scena.

La notte nel cuore anticipazioni sul finale di stagione

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti il finale di stagione in programma ad inizio 2026 sui teleschermi di Canale 5 annunciano che Nuh scoprirà di avere una grave malattia. L’uomo accetterà di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per amore di Sevilay. Nel frattempo, Cihan rimarrà ferito nel corso di una rapina che fortunatamente non avrà conseguenze gravi. Melek verrà ricoverata in ospedale dove darà alla luce il suo primo figlio. Tahsin, invece, chiederà la mano di Sumru, regalandole un costoso anello di fidanzamento. Nella scena finale della serie tv, tutti i personaggi si raduneranno insieme per una foto di famiglia.