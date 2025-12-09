[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Venerdì 12 Dicembre . Palazzo dei Celestini. La notte di Biancospino – Il bambino che salvò il Natale

Una violenta nevicata mette in ginocchio la città di Biancospino: l’impianto elettrico è fuori uso e il Natale rischia di spegnersi. Ma quando tutto sembra perduto, il piccolo Alex, insieme a Tino il postino e alla saggia nonna Carlotta, coinvolge i suoi amici in una straordinaria missione fatta di fantasia, coraggio e creatività.

Durante l’atelier creativo a cura di Mac Academy “La notte di Biancospino”, i partecipanti daranno vita a una lanterna magica, capace di riportare la luce e salvare la festa più magica dell’anno.

1^ Turno 17:00 – 2^ Turno 18:30

Lettura Animata + Atelier Creativo (4/10 anni)

Auditorium Palazzo dei Celestini

Iscrizioni: 345 0228776 (WhatsApp)

Partecipazione Gratuita

L’evento è inserito all’interno del cartellone di eventi natalizi promosso dal Comune di Manfredonia.