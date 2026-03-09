[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“La mia vita raccontata male”: Claudio Bisio al Teatro Giordano di Foggia il 10 e l’11 marzo

Prosegue la stagione di prosa organizzata dal Comune di Foggia e Puglia Culture

Domani martedì 10 e dopodomani mercoledì 11 marzo Claudio Bisio sarà l’atteso protagonista de “La mia vita raccontata male”, accompagnato dai musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino. Una produzione del Teatro Nazionale di Genova, con scene e costumi Guido Fiorato, luci Aldo Mantovani, regia Giorgio Gallione, in cartellone per la stagione di prosa organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e da Puglia Culture.

Un’occasione preziosa per ritrovarsi a teatro e, attraverso la voce di Claudio Bisio, riconoscersi, tra ironia e memoria, nelle infinite, imperfette storie che compongono la nostra vita.

Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere, lo spettacolo ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all’indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali. Attingendo dall’enorme e variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo, Premio Strega 2014, lo spettacolo si dipana in una eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e bizzarramente costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti. Dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione sentimentale alla famiglia o alla paternità, dall’Italia spensierata di ieri a quella sbalestrata di oggi, fino alle scelte professionali e artistiche che inciampano in Bertolt Brecht o si intrecciano con Mara Venier, lo spettacolo, montato in un continuo perfido e divertentissimo ping-pong tra vita pubblica e privata, reale e romanzata, racconta “male”, in musica e parole, tutto ciò che per scelta o per caso concorre a fare di noi quello che siamo.

Perché la vita, sembra dirci questo viaggio agrodolce nella vita del protagonista, forse non è esattamente quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda. E che spesso non si vive la vita come vuoi tu, ma come vuole lei. Lo spettacolo è perciò anche una indiretta riflessione sull’arte del narrare, su come il tempo modifica e trasfigura gli accadimenti, giocando spesso a idealizzare il passato, cancellando i brutti ricordi e magnificando quelli belli, reinventando così il reale nell’ordine magico del racconto. Ma, ha scritto Gabriel Garcia Marquez, le bugie dei bambini non sono altro che i segni di un grande talento di narratore.

Ingresso ore 20.30, sipario ore 21.