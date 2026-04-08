Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Marca: “Solidarietà al Nunzio Apostolico, nostro concittadino Monsignor Paolo Borgia”

Esprimo la nostra e mia preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente.

In Libano la missione vaticana, guidata dal nostro concittadino Nunzio Apostolico arcivescovo Monsignor Paolo Borgia, minacciata, è stata costretta a tornare indietro. Come è stato comunicato, era una missione programmata e condivisa da tempo. Aveva l’ obiettivo di portare aiuti ai civili

per i villaggi del sud nei giorni della Pasqua, e consegnare ai fedeli cristiani e alla popolazione un messaggio di papa Leone.

Si continua a violare le norme basilari del diritto internazionali, mentre il mondo si riarma fino ai denti e in Italia si pensa anche di mettere a disposizioni le basi militari in nome di un patto.

Si annuncia la pace, mentre si sponsorizza la guerra, l’odio tra i popoli. Le armi servono per innalzare titoli quotati in borsa, mentre il loro rumore semina morte e distruzione