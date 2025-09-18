[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Marca: “Soddisfazione per i risultati dell’Ospedale di Manfredonia”

Esprimo la mia personale soddisfazione per questo primo importante risultato.

Dopo anni di macchinari obsoleti e pazienti costretti a spostarsi fino a San Giovanni Rotondo per una semplice radiografia, arrivano due nuovi tavoli radiologici dal valore di 350mila euro, finanziati con fondi del ‘Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari’.

Il primo dispositivo è già operativo al Pronto Soccorso, il secondo entrerà in funzione lunedì nei locali dell’ex mensa, riconvertiti per garantire continuità al servizio durante i lavori di adeguamento sismico della sede originaria. Una scelta intelligente e strategica, frutto di un monitoraggio quotidiano che la Commissione porta avanti senza clamore, ma con concretezza.

In questi giorni, abbiamo assistito all’ ennesimo atto di sabotaggio da parte di qualche criminale ostile a questo percorso di rigenerazione che, certamente, non fermerà il Direttore Antonio Nigri e la Regione Puglia.



Un grazie, pertanto, va all’ Assessore Regionale, alla Sanità Raffaele Piemontese , alla Direzione Generale della ASL Foggia e all’impegno costante della nostra Commissione Salute che ha saputo porsi in maniera collaborativa portando in piu occasioni ai diversi incontri bisogni e questioni del nostro ospedale.

La Commissione Salute, istituita all’ unanimità, ha lavorato rigettando ogni tentativo di strumentalizzazione, ascoltando, monitorando, interfacciandosi costantemente con me, Sindaco, e il Direttore Generake L’ospedale – come hanno dichiarati- non è un palcoscenico elettorale, ma un bene della comunità. I risultati che oggi vediamo sono frutto di lavoro quotidiano, non di passerelle dell’ultimo minuto.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia