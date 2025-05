[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Marca: “La fontana della Villa Comunale torna al suo splendore grazie a Comune e pensionati”

Il Comune di Manfredonia è lieto di annunciare il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria della storica fontana situata nella Villa Comunale, uno dei simboli più amati della città.



L’intervento, reso possibile grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale e un gruppo di pensionati volontari del territorio, ha restituito alla cittadinanza un bene pubblico di grande valore storico e affettivo.

L’opera ha previsto la pulizia approfondita della vasca, la sistemazione dell’impianto idraulico e l’illuminazione artistica, oltre alla cura degli elementi decorativi che caratterizzano la fontana.



Un lavoro meticoloso, portato avanti con passione e senso civico, che ha visto protagonisti attivi alcuni cittadini in pensione, custodi della memoria e dell’identità del luogo, che hanno offerto il proprio tempo e le proprie competenze per il bene comune.

Siamo davvero contenti. È un esempio virtuoso di cittadinanza attiva e partecipazione. In questi mesi, molto dei nostri concittadini più anziani hanno dato disponibilità e tempo per rendere più bella la nostra città. Non dimostra solo quanto amore ci sia per Manfredonia, ma una comunità viva e attenta.

Restituire decoro e bellezza a uno spazio tanto caro ai manfredoniani è stato possibile grazie a una collaborazione che ci auguriamo possa estendersi anche ad altri progetti.



Un grazie a tutta la Giunta ed in particolare all’ Assessore Francesco Schiavone e tutti i suoi collaboratori.

In questi mesi abbiamo aperto cantieri e stiamo lavorando perché una nuova visione di città possa raccontare una storia diversa, una nuova Manfredonia.

La villa Comunale continuerà ad essere oggetto di manutenzione straordinaria a cura dell’assessorato alle opere pubbliche, questa prima opera è il simbolo di un impegno condiviso per la cura della città e per la valorizzazione dei suoi luoghi più significativi.