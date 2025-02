[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Marca in un video: “Si può fare è una call di idee”

“Si può fare” è un’opportunità per giovani dai 16 ai 30 residenti a Manfredonia di richiedere supporto e un contributo economico per mettersi in gioco e realizzare iniziative, attività ed eventi per lo sviluppo della comunità.

La “call di idee” è un invito a proporre idee e elaborare microprogetti attraverso azioni creative: interventi artistici sul territorio, animazione territoriale, iniziative di volontariato, festival a tema, workshop, cortometraggi, flash mob e simili.

Per partecipare basta andare sul sito www.sipuofare.net e cliccare “Partecipa” per accedere alla sezione Puglia e compilare la domanda online direttamente tramite la piattaforma. È possibile inviare le proposte a partire dal 17 febbraio 2025 (fino ad esaurimento di assegnazione del budget previsto, secondo l’ordine di arrivo delle istanze).

Per maggiori informazioni scrivere un’email a puglia@sipuofare.net o rivolgersi allo sportello informativo presso la sede comunale in Piazza del Popolo n.8, Manfredonia, nella giornata del martedì dalle 16:00 alle 19:00!

Una Manfredonia per i giovani parte da qui!