La Marca: “Al Referendum bisogna votare”

Non é un giorno come gli altri, perché 79 anni fa, l’ Italia sceglieva di essere libera.

Oggi, a Foggia, abbiamo festeggiato il compleanno della nostra Repubblica insieme al nostro Prefetto , a rappresentanti istituzionali e delle forze armate. Con me erano presenti altri sindaci, chiamati, oggi piu che mai, a rendere viva quella eredità lasciata dalle madri e padri costituenti che vede nella libertà, uguale umanità e dignità alcuni dei principi su cui si fonda la nostra Repubblica.

Il 2 giugno é la festa del coraggio, di chi ha detto no alla monarchia, di chi dice no ad ogni forma di totalitarismo, in favore della libertà.

Per essere liberi bisogna poter scegliere. e una delle forme piu belle di una democrazia é il voto.

Diffidate di chi vi invita a non andare a votare o da coloro che dicono che l’astensione sia una forma di partecipaziobe: non ha memoria del sacrificio di tanti, non hanno rispetto della Democrazia.

L’ 8 e 9.Giugno vota ‘SI’ o Vota ‘No’…ma va a votare.

Viva la Repubblica, Viva l’ Italia.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia